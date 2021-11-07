Вашингтон, 7 ноября 2021, 19:43 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены установить правила эффективной конкуренции с Китаем, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, представитель США Кэтрин Тай сейчас ведет переговоры с китайским правительством по торговой сделке, заключенной бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Соединенным Штатам за необоснованную критику КНР.
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