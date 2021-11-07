Вашингтон, 7 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов намерены установить правила эффективной конкуренции с Китаем, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Правильным будет думать о том, чтобы установить нормы эффективной конкуренции, в условиях которой США станут защищать свои ценности и продвигать собственные интересы, причем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, представитель США Кэтрин Тай сейчас ведет переговоры с китайским правительством по торговой сделке, заключенной бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Соединенным Штатам за необоснованную критику КНР.

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