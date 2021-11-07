Ставрополь, 7 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края не стали продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Рабочая неделя в регионе стартует в штатном режиме, за исключением ряда ограничений, введенных ранее.

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Они касаются в первую очередь учащихся школ и студентов вузов, для которых новая рабочая неделя будет проходить в удаленном режиме, и сотрудников ряда предприятий, которых отправили на «дистанционку» еще до праздников. Об этом 7 ноября сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала «нерабочей недели». ⠀ Школьники и студенты, как это и было установлено ранее, с 8 по 15 ноября учатся в дистанционном режиме. В остальном — всё без изменений» , — заявил губернатор края в своем видео, опубликованном на странице в Instagram.

Напомним, в Ставропольском крае введена система пропусков по QR-кодам в места массового пребывания людей, руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести 30% своих сотрудников на «удаленку», вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных граждан старше 60 лет.