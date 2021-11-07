Элиста, 7 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков пообещал строгий контроль и последствия для непривитых от COVID-19 граждан. Об этом он написал в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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«До 15 ноября нужно предоставить [в министерство здравоохранения Калмыкии] отчёт о привитых сотрудниках. Будет строгий контроль и последствия в случае невыполнения. Это необходимо, так как мы идём к вводу QR-кодов. Скоро без прививки просто нельзя будет куда-то зайти», — отметил Хасиков.

Глава Калмыкии ранее также сообщил, что период нерабочих дней в регионе продлевать не будут. Локдаун принёс положительные результаты, сообщил он.