В Калмыкии не будут продлевать режим нерабочих дней
Элиста, 7 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Калмыкии решили не продлевать режим нерабочих дней. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бату Хасиков
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«Подошли к концу длительные выходные, объявленные президентом России Владимиром Путиным. Нерабочие дни объявили для стабилизации ситуации с COVID-19. Это дало результат», — написал Хасиков в Instagram.
ИА REGNUM напоминает, что период нерабочих дней в Калмыкии был установлен в период с 30 октября по 7 ноября. В связи с ростом числа желающих принять участие в прививочной кампании принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.