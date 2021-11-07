Киев, 7 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» остается под большим вопросом, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сам «нормандский формат», его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться о следующем саммите в «нормандском формате» на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — сказал он в эфире украинского телеканала «Дом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, которые используют беспилотники в Донбассе, нарушают Минские соглашения.

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