Москва, , 16:55 — REGNUM Власти Украины, которые используют беспилотники в Донбассе, нарушают минские соглашения. Об этом 7 ноября сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая обратила внимание на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 6 ноября, в котором описан соответствующий инцидент.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Киев нарушает (в Донбассе) минские договоренности», — написала российский дипломат.

Захарова отметила, что выступающие за проведение встреч в «нормандском формате» Париж и Берлин не могут не замечать «разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности».

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике заявил, что военные РФ владеют эффективными методами борьбы с беспилотниками и имеют такой опыт.