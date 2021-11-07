Новосибирск, , 17:12 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 1875 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Kazanfirst.ru

Отметим, что днём ранее, 6 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 1451 обращение из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 73 562 случая заражения коронавирусом (+385 за сутки), в том числе у 7257 детей; 54 694 пациента полностью выздоровели (+83 за сутки), умерли 3474 человека (+13 за сутки).