Салехард, 7 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО от COVID-19 скончались ещё четыре человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этой болезни умерли уже 778 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Ямале выявили уже 55 192 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 51 102 пациента.