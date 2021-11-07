Омск, 7 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Омской области не стали продлевать режим нерабочих дней. Рабочая неделя начнётся с 9 ноября в обычном режиме, сообщает портал «Город55» со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

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Дальнейшие меры борьбы с коронавирусом будут обсуждать в понедельник на заседании оперштаба.

Между тем, эпидситуация в регионе остаётся крайне напряжённой. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Скончались за сутки 12 человек.