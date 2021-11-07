Томск, 7 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это очередной максимум за всё время с начала пандемии.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 49 704. Из них к настоящему времени выздоровели 38 655 человек, в том числе 49 за последние сутки.

Зарегистрировано также четыре новых летальных случая от COVID-19. Всего жертвами коронавируса в регионе, по данным портал «Стопкоронавирус», стали 605 пациентов. По ситуации на 7 ноября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах составляет 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд по приросту носителей коронавируса был установлен накануне, когда выявили 269 новых случаев заражения.