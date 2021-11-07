Абакан, 7 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Хакасии за последние сутки подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост зафиксирован в городах Абакан, Саяногорск и Черногорск, где выявлено 82, 41 и 30 новых носителей соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Алтайского, Таштыпского, Усть-Абаканского и других районов.

В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления признаков ОРВИ, заболеваний внебольничной пневмонией или входили в число контактных лиц.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 2 — при самостоятельном обследовании, 9 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 45 395. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 35 616 человек, в том числе 40 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 1393 пациента.