Курган, 7 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 7 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 217 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 7 ноября выявлено 40 437 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 7 ноября вылечились 33 479 человек, скончались 814 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).