Симферополь, 7 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. США не стоит испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

«Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — сказал Шеремет.

Он не советует американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы территориальных вод России у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине.

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Черного моря. Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начали военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее оценил маневры, отметив, что Россия всегда готова к любым вызовам. «Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более», — подчеркнул Картаполов.