Иркутск, 7 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Ситуация с распространением СOVID — 19 на территории Иркутской области остаётся сложной. Специалисты отмечают, что дети стали болеть чаще и тяжелее. Об этом 7 ноября сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«По данным ковид-регистра, на 6 ноября на лечении находится больше трех тысяч детей, из них более ста человек в больницах. При этом около восьмисот детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост. Еще раз обращаюсь к родителям: во время вынужденных каникул нужно минимизировать контакты детей, от этого зависит их здоровье», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 ноября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Иркутской области составляет уже 125 841 человек (+536 за сутки). Госпитализированы 5064 (+38 за сутки).

В период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торгово-развлекательные центры (комплексы) только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Читайте также: В Приангарье за сутки выявили ещё более 500 заражённых коронавирусом