Горно-Алтайск, 7 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 23 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+8), Усть-Коксинского (+8), Шебалинского (+8) и других районов. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 23 337.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 10, за весь период — 21 032. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 673, за весь период — 311 209», — добавили в оперштабе.