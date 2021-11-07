Иркутск, 7 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в восьми муниципальных образованиях Иркутской области школьные каникулы продлены до 14 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующий указ губернатора Игоря Кобзева.

Фрагмент фильма «Каникулы строгого режима», реж Игорь Зайцев

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На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района. Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский.

Частным образовательным организациям, расположенным на территории данных муниципальных образований, также рекомендовано принять решения о продлении каникул до 14 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 7 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5684 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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