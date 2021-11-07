Улан-Удэ, 7 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Один из скончавшихся был младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2024 человека.

По состоянию на 7 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 1153 пациента, у 932 из которых также диагностирована внебольничная пневмония. В реанимации находятся 117 тяжёлых больных, 69 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1431 койка: занято — 1153, свободно — 278 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%», — добавили в оперштабе.