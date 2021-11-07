Кызыл, 7 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 354. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев инфицирования.

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 48 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (+12), Бай-Тайгинского (+2), Каа-Хемского (+2) и других районов.

«Из 68 заболевших мужчин — 27, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 8, от 18 до 49 лет — 37, от 50 до 64 лет — 16, старше 65 лет — 7», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах республики, по данным на 7 ноября, лечатся 478 больных, в том числе 59 детей и 17 беременных женщин. Занятость коечного фонда составила около 75%. На амбулаторном лечении находится ещё 501 пациент.