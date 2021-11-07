Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 258 новых случаев заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (71 случай), сообщает 7 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 261 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 7 ноября в Югре зарегистрировано 83 956 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 77 687 человек, 1436 пациентов с COVID-19 скончались (на 14 человек больше, чем днём ранее).