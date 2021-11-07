Чита, 7 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 7 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в привито 421 546 человек (+1171 за сутки). Завершили вакцинацию 358 683 человека поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной (+1256 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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С момента ревакцинации в регионе, которая стартовала 6 сентября, за два месяца повторно привито 39 678 забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа в ходе заседания оперативного штаба 4 ноября предложила продлить меры ограничительного характера из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Это, в частности — QR-коды.

Помимо этого, с 8 по 14 ноября вводятся ограничительные мероприятия в деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края.

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