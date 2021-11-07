Майминский район, Алтай, 7 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались 59-летняя жительница Усть-Коксинского района, а также трое жителей Майминского района, самому младшему из которых было 41, самой старшей — 87. По заключению патологоанатомов, причиной смерти 41-летнего мужчины стала сопутствующая тяжёлая патология, остальные умерли от COVID-19 и пневмонии.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 458, в том числе: 410 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.