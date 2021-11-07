Чита, 7 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 816, причём 370 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 67 225 пациентов (+221 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1679 человек (+11 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 205 находится в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 78 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 403 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 276 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — пояснили в оперштабе.

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