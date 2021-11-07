Чита, 7 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Забайкалье с 8 ноября разрешат работать общепиту и торговым центрам только с использованием QR-кодов. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Александра Бардалеева.

Торговый центр

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По его словам, антиковидные ограничения для бизнеса скорректированы, говорить о полном их снятии пока рано — уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией остается высоким.

«В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун.

Исключение — торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания. Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители.

Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки», — пояснил я Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 6 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 446, причём 369 из них обнаружили только за сутки.

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