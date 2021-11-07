Иркутск, 7 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 7 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5684 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 125 841 человек (+536 за сутки). Госпитализированы 5064 (+38 за сутки).

Выздоровел 107 771 пациент (+95 за сутки). Ещё 498 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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