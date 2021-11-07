Кемерово, 7 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2367 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Отмечается, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 16 089 человек.

Всего в регионе выявлено 65 833 случая заражения коронавирусом, 61 976 человек выздоровели, 1490 пациентов скончались.