Рим, , 01:27 — REGNUM Тюремные сроки от десяти месяцев до 20 лет получили 70 членов преступной группировки «Ндрангета» по приговору суда в городе Ламеция-Терме итальянской южной области Калабрия. Об этом 6 ноября сообщает агентство ANSA.

Итальянская мафия

В ходе судебного процесса, который стал самым крупным за последние годы, осуждённым были предъявлены обвинения в покушении на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками, вымогательстве и ряде других преступлений. В отношении 90 человек суд прошёл по упрощённой схеме, 70 получили тюремные срок, ещё 20 человек были оправданы. В дальнейшем перед судом предстанут ещё около 300 человек.

Судебный процесс над членами мафиозной группировки начался в Калабрии в январе текущего года. Предполагается, что судебный процесс может занять три года. Все заседания суда проходят в специально оборудованном бункере. Подозреваемым будет предъявлено обвинение, включающее 400 пунктов.

«Ндрангета» является одной из самых влиятельных преступных группировок не только в Италии, но и во всей Европе. Национальный следственный антимафиозный комитет (Dia) в своём докладе, представленном в парламенте Италии, отметил, что организации «Ндрангета» принадлежит ведущая роль в наркотрафике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии была найдена база нигерийской мафии в центре по приёму мигрантов.

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