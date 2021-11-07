Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону увеличат число автобусов в день матча «Ростов» — «Рубин», который состоится на «Ростов Арене» 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Для удобства болельщиков выпустят дополнительный транспорт на маршрут № 39 (до остановки «Городской пляж»). К 19:00 мск общественный пассажирский транспорт будет сосредоточен в центре города.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в период нерабочих дней общественный пассажирский транспорт работает по графику выходного дня.