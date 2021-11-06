Москва, , 23:17 — REGNUM Задержанные по делу о драке в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал 6 ноября начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

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«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Он добавил, что подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо мужчин избили отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Все четверо уже задержаны. Трое нападавших — граждане России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, но гражданство РФ они получили уже после рождения — все они выходцы одного из Азербайджана. Четвертый нападавший — также выходец из Азербайджана, гражданства РФ у него нет.