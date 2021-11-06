Берлин, 6 ноября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина совершил нападение на людей в скором поезде в Германии. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

Gil Megidish Полиция. Германия

По последним данным, ЧП произошло в округе Верхний Пфальц в Баварии. В результате инцидента пострадали три человека (пассажиры).

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого (27-летний мужчина арабского происхождения).

Следственные органы пока исключают версию террористического акта.