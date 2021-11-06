Рустави, Грузия, , 20:50 — REGNUM В грузинском городе Рустави возле тюрьмы устанавливают палатки сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Демонстранты, которые призывают провести внеочередные парламентские выборы, планируют там оставаться всю ночь и в последующие дни — до тех пор, пока политика не госпитализируют. Об этом сообщает в субботу, 6 ноября, Грузия Online.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

По последним данным, активисты также требуют о переводе бывшего президента Грузии в частную клинику.

Отмечается, что митинг сторонников Саакашвили, на который пришли несколько тысяч человек, в настоящее время продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что бывший президент Грузии, находясь в тюрьме, жалуется на ухудшение своего здоровья.