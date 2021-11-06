Кемерово, 6 ноября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области ожидается потепление. Так, в воскресенье днем, 7 ноября, температура поднимется до — 1 °C, местами до +1°C. Таков прогноз гидрометцентра.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – трансляция»

«8 ноября термометр закрепится на отметке +1°C. В некоторых районах области потеплеет до +4°C. Ночью похолодает до — 4…-6°C. Днем во вторник, 9 ноября, ожидается 0…+3°C. В ночное время синоптики прогнозируют похолодание до — 6°C», — пишет со ссылкой на синоптиков сайт Vse42.ru.

Отмечается, что все три дня в Кузбассе будет умеренный ветер: от 3 до 6 м/с.