Вашингтон, 27 апреля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Финансовые потери из-за приостановки деятельности на территории России компанией Visa Inc. составили $60 млн. Такие данные приводятся в опубликованной 26 апреля квартальной отчётности компании.

Visa

Прибыль компании за период с января по март включительно составила $7,2 млрд и выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Visa Inc. по итогам первого полугодия 2021–2022 составила $7,6 млрд, рост в годовом исчислении составил 21%.

При этом в компании сообщили об административных убытках, которые оценены в $60 млн. Из них административные расходы в результате деконсолидации российской дочерней компании составили $35 млн. Ещё $25 млн, по данным компании, было потрачено на оказание поддержки сотрудникам в России и на Украине.

Также в компании подчеркнули, что за последние шесть месяцев финансового года выручка от бизнеса в России составила 4% от всей консолидированной чистой выручки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компании Visa и Mastercard объявили 5 марта о приостановке своей деятельности в России.