Новосибирск, , 20:10 — REGNUM В Новосибирской области заработали первые горнолыжные трассы. О запуске уже объявил комплекс «Ключи» в посёлке Каменушка. Техническое открытие южного склона здесь состоялось сегодня, 6 ноября, сообщили «Новосибирские новости».

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Однако, пока действуют только разовые подъёмы (70 рублей). Абонементы ещё не продаются.

Склоны начали готовить и в спортивном комплексе «Альбатрос» на улице Выборной. В «Ине» на Ключ-Камышенском плато запустили новые снежные пушки, но точной даты открытия трасс пока нет.

Напомним, что снег в Новосибирской области идёт уже почти неделю.