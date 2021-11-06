Оренбург, 6 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области идёт строительство новой инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Неделю назад на стройке была только разметка под будущие палаты. Теперь же строители в ускоренном темпе уже поднимают перегородки будущих корпусов. Для обмена опытом в регион специально прибыли представители Владимирской области.

Всего оренбургскую инфекционку строят 375 человек. К середине ноября планируется выставить все внутренние перегородки, а также сделать двери и остекление. После середины ноября рабочие намерены заниматься внутренней отделкой, приёмкой оборудования и полами.