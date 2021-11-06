Оренбург, 6 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области жертвами COVID-19 стали ещё 18 человек. Это следует из сообщения регионального оперштаба.

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По данным на 5 ноября в регионе был 2691 летальный случай. А к 6 ноября количество умерших достигло 2709. В тяжёлом состоянии госпитализированы 2504 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 91 833 носителя коронавируса. Из них выздоровели 78 084 пациента.