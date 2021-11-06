Джакарта, 6 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

По последним данным, эпицентр землетрясения располагался в 181 км от города Манадо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 45,5 км под морским дном.

Информация о пострадавших и разрушениях местной инфраструктуры не поступала.

Напомним, на западе Явы в Индонезии в октябре 2021 года произошло 45 землетрясений.

Читайте также: За месяц в Индонезии произошло 45 землетрясений