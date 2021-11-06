Москва, 6 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о дополнительных поставках вакцины «Спутник Лайт» в регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — приводит агентство слова министра.

Глава Минздрава России подчеркнул, что дополнительные поставки популярной в народе вакцины «Спутник Лайт» начнутся в понедельник, 8 ноября.