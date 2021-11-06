Рязань, 6 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Вакцина на базе вакцины «Спутник V» разработана для защиты несовершеннолетних, так как детская заболеваемость COVID-19 растет. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 6 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Михаил Мурашко

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«Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы, — сказал Мурашко. — В ближайшее время ожидаем, что будет доступна».

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России более 58,5 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19.