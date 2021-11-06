Киев, 6 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 25 063 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 058 014.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 793 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов составило 71 635.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 26 тыс. носителей коронавируса.