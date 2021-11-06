Сан-Хосе, 6 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранении страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков. Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — отмечается в заявлении.

По информации министерства, на 2 ноября, в стране 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты хотя бы первым компонентом вакцины.