Москва, , 15:53 — REGNUM Один из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил журналистам заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук.

Напомним, что четверо мужчин избили отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Все четверо уже задержаны. Трое нападавших — граждане России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, но гражданство РФ они получили уже после рождения — все они выходцы одного из Азербайджана. Четвертый нападавший — также выходец из Азербайджана, гражданства РФ у него нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сперва его возбудили по статье «Хулиганство», затем оно было переквалифицировано на статью «Покушение на убийство».