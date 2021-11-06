Москва, , 15:37 — REGNUM Правительство России утвердило возможность бесплатного получения второго высшего образования в области искусств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) © A.Savin, WikiCommons

Ранее в России можно было бесплатно получить только одно высшее образование. Летом 2021 года президент России Владимир Путин поручил проработать возможность бесплатного получения второго высшего образования в сфере искусств. Необходимость этого решения объясняется тем, что в творческие профессии люди зачастую приходят в зрелом возрасте, имея трудовой опыт и другое образование.

Новые правила начнут действовать со следующего учебного года. Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. В правительстве отметили, что это решение не скажется на тех, кто желает бесплатно получить первое высшее образование в этой области. Для этого государство увеличило количество соответствующих бюджетных мест.

Граждане с высшим образованием смогут претендовать на бесплатное обучение в одном из десяти профильных вузов: Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и Литературный институт имени А. М. Горького.

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