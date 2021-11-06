Ханты-Мансийск, 6 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Югре школьники с 8 ноября будут учиться в традиционном формате. Об это сообщает оперативный региональный штаб.

Оперативный штаб Югры

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Исключение составляют классы и школы, где об организации дистанционного обучения есть решение Роспотребнадзора в связи с заболеваниями сотрудников или учащихся. В регионе это 0,6% от общей численности школьников.

Отмечается, что родителям, желающим перевести своего ребёнка на онлайн обучение, необходимо написать соответствующее заявление.