Кызыл, 6 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В государственных учреждениях Туве личный приём граждан приостановлен до 30 ноября. При этом допуск в здания государственных и муниципальных органов власти возможен лишь после предъявления QR-кодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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С 8 ноября пропускной режим вводится также при посещении объектов культуры, спорта, общепита, торговых центров, загсов и так далее. До особого распоряжения приостановлен допуск посторонних лиц в здания с особой социальной значимостью, в том числе в центры социальной помощи.

«Работодатели должны перевести беременных женщин-сотрудниц, независимо от срока беременности, на дистанционный режим работы до 31 декабря 2021 года», — добавили в правительстве.

Также работодателям предписано давать работникам двухдневные выходные с сохранением зарплаты при вакцинации от коронавируса.