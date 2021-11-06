Чита, 6 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 6 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в привито 420 375 человек (за 2 дня — 15 848). Завершили вакцинацию 357 427 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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С момента ревакцинации в регионе, которая стартовала 6 сентября, за два месяца повторно привиты 38 636 забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа в ходе заседания оперативного штаба 4 ноября предложила продлить меры ограничительного характера из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Это, в частности — QR-коды.

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