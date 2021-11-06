Абакан, 6 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю составил 1,2.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

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Новые носители выявлены в городах Абакан, Саяногорск, Черногорск, Усть-Абаканском, Алтайском, Боградском районах и так далее. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии или входили в число контактных лиц.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 7 — при самостоятельном обследовании, 4 человека заболело после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

По данным портала Стопкоронавирус, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 45 165. Из них к настоящему времени выздоровели 35 576 человек. Жертвами COVID-19 стали 1388 пациентов.