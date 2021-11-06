6 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Похоже, в России грядёт новый эксперимент над людьми, которые ещё по каким-то причинам не хотят прививаться от коронавируса. Татария готовится всех удивить.

Светлана Шаповалова, , 14:22 — REGNUM Известие о том, что Татария стала первым регионом России, который ввёл QR-коды для проезда в общественном транспорте, обсуждают в интернете. В основном, люди недоумевают, как это можно реализовать на практике и критикуют карантинные перегибы от коронавируса в регионах. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«Люди не доедут до работы, производство потерпит убытки, которые будут компенсировать ростом цен», — делает прогноз москвич.

«И как это будет на практике? Если водитель в маршрутке будет ещё проверять коды, сколько времени займёт поездка? И вообще, водитель должен аккуратно водить, а не портить нервы с пассажирами, проверяя QR-коды. Минниханов возомнил себя мини-ханом?» — вопрошает Виталий.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Главное — начать! Через неделю введут и по всей державе. Потом транспортники будут требовать доплат. А вирусу на это — фиолетово. Лекарство создавайте», — отмечает житель Санкт-Петербурга.

«Такие меры можно вводить только при послушном населении, смотря какой менталитет у жителей. Если весь автобус набит людьми без QR-кодов, ты их не можешь выставить, это возможно, только если их нет у меньшинства», — рассуждает Алексей Иванов.

«Будем ходить пешком, здоровее будем», — иронизирует Л.

«Пассажирский транспорт совсем станет нерентабельным», — замечает С.

«Ну давайте откровенно. Это очень ожидаемо. Ведь как-то криво выходило — в ТЦ по QR-коду, а в транспорт просто так? В Казани опробуют, потом введут во всей стране», — поддерживает Георгий Мостовой.

«Осталось только всем навешать бирки на уши как коровам, без бирок никуда не пускать! Это беспредел!» — отмечает Екатерина.

«Полная дискриминация! А если к врачу поехать?!» — поддерживает Алекс.

«Местные князьки между регионов устроили соревнования кто сильнее нагнёт своих холопов», — иронизирует «Наблюдающий».

»Режим ЧС не введен, а права граждан уже ограничиваются. Вот тебе и свободное передвижение по территории РФ. Где та конституция, кто ее соблюдает», — пишет «Ну, ну».

«Вроде бы монголо-татарское иго закончилось давно, а методы, применяемые властями Татарстана против своего народа, остались старыми! Видимо, они уверены в том, что надо «бить своих, чтобы чужие боялись»! P.S. А почему эти т. н. «власти» не подумали о нищих пенсионерах, у которых нет своего личного транспорта? Старики и так «пухнут» от голода, а теперь им ещё и до магазина не добраться! «Спасибо» огромное…» — кипятится N.

Пассажиры в общественном транспорте Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с 22 ноября зайти в общественный транспорт Татарии можно будет только с кодами или справками о медотводе, известили власти региона. У пожилых граждан категории 60+, не имеющих этих документов, приостановят транспортные карты. Среди очевидных причин для новых ограничений, связанных с ковидной ситуацией, названы систематические нарушения жителями масочного режима в общественном транспорте.