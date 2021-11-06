Барнаул, 6 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Здравоохранение Алтайского края понесло очередную тяжелую утрату: на 59-м году жизни умер бывший главный врач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. Об этом 6 ноября сообщает минздрав региона.

Минздрав Алтайского края Ушел из жизни бывший главный врач алтайской больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо

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Причины смерти не раскрываются. Известно, что смерть наступила 5 ноября 2021 г.

«Врач хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный хирург Алтайского края, председатель аттестационной комиссии по хирургии. Человек, которому было всегда интересно развитие и что-то новое, трудно было застать его сидящим без дела. Автор многочисленных научных статей, активный участник международных и российских конференций и съездов, преподаватель АГМУ, практикующий хирург, лыжник — список интересов Владислава Аркадьевича можно продолжать бесконечно», — говорится, в частности, в некрологе.

Напомним, больницу скорой медицинской помощиВладислав Бомбизо покинул осенью 2020 года после возникшей там вспышки коронавируса. Как тогда было сказано — по собственному желанию. Но в Алтайском крае ещё не забыли, как поступают чиновники с практикующими хирургами: когда они становятся не нужны, их сокращают, предлагая вакантные должности, в перечне которых есть даже уборщики, но не хирургии.

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«Наш двигатель работает беспрестанно, несмотря ни на какие окружающие события. И готов работать всегда, включатся сразу же — усилением по персоналу, по службам и другим ресурсам больницы — в случае какой-то чрезвычайной ситуации», — отмечал в Бомбизо в интервью ИА REGNUM 8 марта 2018 года. Редакция приносит соболезнования родным и коллегам покойного.

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Известно, что прощание с ним состоится 8 ноября в ритуальном зале на Аносова, 8 в Барнауле.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года ушел из жизни заведующий травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Игорь Деев, у которого ранее был подтверждён SARS-CoV-2.На момент смерти ему было 66 лет.

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