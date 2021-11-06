Пермь, 6 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Пермском крае 5 ноября зафиксировали ещё 711 случаев заражения коронавирусмо. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 124 029 заразившихся. В стационарах в тяжёлом состоянии госпитализированы 482 пациента. 209 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались в регионе от COVID-19 уже 6014 человек.